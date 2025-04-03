Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций остался в зоне продаж В среду, 2 апреля, российский рынок акций остался в зоне продаж. Ситуация сохраняется без изменений: без позитивного геополитического драйвера биржи продают. К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,82% до 2939 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,45% до 1095 пунктов. Список дневных аутсайдеров возглавили акции «НоваБев» (-1,92%), «Норникеля» (-1,89%), «Газпромнефти» (-1,84%), «Абрау Дюрсо» (-1,57%), МКБ (-1,03%), «Распадской» (-1,02%). В плюсе сохранились бумаги «СПБ Биржи» (+4,62%), «Мосбиржи» (+4,55%), «Новатэка» (+4,36%), ДВМП (+4,21%). Индекс RGBI опустился на 0,16% до 109,06 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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