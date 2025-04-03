«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль вернулся к росту

В среду, 2 апреля, на межбанковском рынке российский рубль вернулся к росту.

Позитивом для отечественной валюты выступает «навес» предложения долларов и евро усилиями ЦБ и компаний-экспортеров.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 3 апреля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 31,85 коп., до 84,5522 руб. Курс евро сократился на 75,89 коп., до 91,2044 руб. Китайский юань снизился на 7,71 коп. до 11,5258 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 11,5200 руб. (+0,40%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»