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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил отвесное падение

В четверг, 3 апреля, российский рынок акций продолжил отвесное падение. Индекс МосБиржи упал на 2,28% до 2859,58 пунктов. Индекс РТС снизился на 2,09% до 1067,55 пунктов. Биржевые распродажи длятся уже 11 дней подряд.

Объем торгов поднялся до 110,5 млрд руб.

Рынок пока не справляется с давлением. Одновременно стоит заметить, что за почти две недели снижения акции оказались у привлекательных уровней, и появление сколько-нибудь положительного драйвера может быстро вернуть инвесторов к приобретениям.

Конъюнктура к сегодняшнему дню негативная. Азиатские рынки продавали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США падает. Баррель Brent провалился до $69,50. Золото понизилось к $3099 за тройскую унцию. Серебро просело в цене до $31,57 за унцию. Евро/доллар поднялся до 1,1088.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Газпромнефть», «Норильский никель», ОГК-2, «Мосбиржа» и «РусГидро» проведут заседания советов директоров;
  • акции «Черкизово» последний день торгуются с дивидендами;
  • уровень безработицы в США в марте;
  • число рабочих мест вне сельскохозяйственого сектора США в марте.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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