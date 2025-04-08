«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций остался в минусе

В понедельник, 7 апреля, российский рынок акций остался в минусе. Индекс МосБиржи сократился на 1,87% до 2729,89 пунктов. Индекс РТС рухнул на 4,05% до 997,78 пунктов.

Объем торгов расширился до 189,3 млрд руб.

Внешние настроения никак не изменились. Фактор геополитики не дает оснований для бурного оптимизма, потому что информации о прогрессе в переговорном процессе все так же нет. Биржи стоят на минимуме четырех месяцев, а коррекционные отскоки, которые начинают зарождаться внутри дня, пока не получают продолжения.

Конъюнктура к сегодняшнему дню становится чуть лучше. Биржи Азии в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США идет вниз. Баррель Brent стабилизировался около $65,01. Золото опустилось к $3000 за тройскую унцию. Серебро восстановилось до $30,10 за унцию. Евро/доллар нейтрален около 1,0970.

Важные новости и отчетности дня:

«Аэрофлот» и «Россети Волга» проведут заседания советов директоров;

«Селигдар» и «Русолово» закроют реестры для участия в ГОСА.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»