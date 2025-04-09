Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос - впервые после 14 дней продаж Во вторник, 8 апреля, российский рынок акций вырос - впервые после 14 дней продаж. К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,49% до 2743 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,43% до 1011 пунктов. В плюсе оказались акции «М.Видео» (+6,35%), «Полюса» (+4,62%), «Ростелекома» (+3,14%), «Селигдара» (+2,68%), ЛСР (+2,35%). В «красной» зоне оставались бумаги «Северстали» (-3,02%), МКПАО «ВК» (-2,53%), МКБ (-2,36%), «Россетей» (-2,32%). Индекс RGBI поднялся на 0,96% до 106,89 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



