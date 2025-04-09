«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос - впервые после 14 дней продаж

Во вторник, 8 апреля, российский рынок акций вырос - впервые после 14 дней продаж.
К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,49% до 2743 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,43% до 1011 пунктов.
В плюсе оказались акции «М.Видео» (+6,35%), «Полюса» (+4,62%), «Ростелекома» (+3,14%), «Селигдара» (+2,68%), ЛСР (+2,35%). В «красной» зоне оставались бумаги «Северстали» (-3,02%), МКПАО «ВК» (-2,53%), МКБ (-2,36%), «Россетей» (-2,32%).
Индекс RGBI поднялся на 0,96% до 106,89 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»