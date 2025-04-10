«Цифра брокер»: Американские горки

Рынок накануне. Фондовые индикаторы в среду обновили минимумы с начала года. Индекс МосБиржи завершил основную сессию снижением на 3,49% на фоне падения нефтяных котировок. Тем не менее на вечерней сессии индекс МосБиржи показал рост на 4,64% после того, как появились новости о 90-дневной паузе в применении США торговых тарифов для стран, которые не вводили встречные ответные меры. Индекс RGBI снизился на торгах в среду на 1,04%.

Минфин России сообщил, что аукцион по размещению ОФЗ-52005 с индексируемым номиналом был признан несостоявшимся, что может свидетельствовать как о возросшей неопределенности среди инвесторов, так и об ожиданиях предстоящего снижения ключевой ставки.

Котировки Brent восстановились вечером в среду, показав рост на 6,8%, хотя в течение дня опускались до 59 долларов США за баррель, что является минимумом с февраля 2021 года. Очередное резкое падение цен на нефть связано с новостями из Китая, который ввел пошлины в размере 84% на товары из США в дополнение к уже действующим 35%. Эти две страны пока далеки от начала диалога по урегулированию двусторонних торговых отношений, что создает повышенную турбулентность на мировых финансовых и сырьевых рынках.

Индекс потребительских цен в России за неделю с 1 по 7 апреля повысился на 0,16% по сравнению с ростом на 0,20% на предыдущей неделе. В годовом выражении инфляция приблизилась к 10,3%. С начала года сильнее всего подорожали продукты питания, картофель – на 34,5%, капуста стала дороже на 19,5%, свекла – на 18,2%, помидоры – на 13,8%.

На рынке акций отстающую динамику показали акции СПБ Биржи (SPBE 211,8 руб., -1,26%), по которым проводился дискретный аукцион после падения бумаг на 20% до 188,3 руб. К настоящему времени котировки акций нивелировали весь рост с начала года, который был спровоцирован чрезмерно оптимистичными ожиданиями о возможной разблокировке активов на фоне начавшегося диалога между Россией и США.

Новости, ожидания и торговые идеи. Выручка ДВМП (FESH 54,29 руб., +7,14%) по итогам 2024 года выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом, чистая прибыль снизилась на 33% и составила 25,4 млрд руб. В компании связывают такое снижение с ростом амортизационных отчислений пропорционально увеличению стоимости активов в результате приобретения новых судов большей вместимости, а также ростом процентных расходов из-за повышения ключевой ставки. Контейнерный парк группы в 2024 году увеличился на 17% и достиг рекордного показателя около 120 тыс. единиц.

«Селигдар» (SELG 47,15 руб., +3,56%) раскрыл результаты по МСФО за 2024 год. Несмотря на сильный рост цен на золото за год, выручка компании в отчетном периоде выросла всего на 6%, а убыток увеличился до 12,8 млрд руб. Причина кроется в повышении расходов на обслуживание долга и в переоценке обязательств, номинированных в золоте. Коэффициент «Чистый долг»/EBITDA обновил исторические максимумы и составил 3,5х. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. «Селигдар» может быть интересен золотыми облигациями, которые сейчас торгуются ниже номинала. Что касается акций, то в этом секторе наши предпочтения на стороне акций Полюса, компания характеризуется относительно не высокой оценкой, внушительными проектами роста, регулярными дивидендами и выигрывает от повышения котировок золота.