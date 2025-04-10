Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снова ушел в минус

В среду, 9 апреля, российский рынок акций снова ушел в минус. Индекс МосБиржи сократился на 3,49% до 2650,69 пунктов. Индекс РТС упал на 4,19% до 969,92 пунктов.

Объем торгов взлетел до 146,1 млрд руб. Он вырос в 1,5 раза, но это произошло в том числе и за счет просадки во вторник.

Вечерняя статистика по российской инфляции вышла умеренной. В недельном выражении цены поднялись только на 0,16% против прироста на 0,20% ранее, в годовом - расширились до 10,25% с 10,24% прежде. В комментариях Росстата упоминается, что рост внутреннего спроса опережает предложение товаров и услуг, что является проинфляционным драйвером. 

Конъюнктура к сегодняшнему дню стабилизировалась. Биржи Азии энергично выкупали продажи, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США растет. Прошедшие сутки стали самым лучшим торговым днем за последнее время. Баррель Brent восстановился до $64,70. Золото взлетело до $3126 за тройскую унцию. Серебро укрепилось в цене до $31,17 за унцию. Евро/доллар держится возле 1,0981.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Саратовэнерго», «Евротранс» и «Русснефть» проведут заседания советов директоров;
  • «Вуш Холдинг» проведет ВОСА;
  • ЛЭСК проведет ГОСА;
  • «Т-Техно» и «Южный Кузбасс» закроют реестры для участия в ГОСА;
  • инфляция в США в марте;
  • международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис 2025, прогнозы, последние новости
Эскалация конфликта: торговая война США и Китая без компромиссов
Нефть ниже $60: Brent тестирует минимумы 2021 года
Антон Свириденко: Тарифная война Трампа — шанс для России?
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги