«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снова ушел в минус

В среду, 9 апреля, российский рынок акций снова ушел в минус. Индекс МосБиржи сократился на 3,49% до 2650,69 пунктов. Индекс РТС упал на 4,19% до 969,92 пунктов.

Объем торгов взлетел до 146,1 млрд руб. Он вырос в 1,5 раза, но это произошло в том числе и за счет просадки во вторник.

Вечерняя статистика по российской инфляции вышла умеренной. В недельном выражении цены поднялись только на 0,16% против прироста на 0,20% ранее, в годовом - расширились до 10,25% с 10,24% прежде. В комментариях Росстата упоминается, что рост внутреннего спроса опережает предложение товаров и услуг, что является проинфляционным драйвером.

Конъюнктура к сегодняшнему дню стабилизировалась. Биржи Азии энергично выкупали продажи, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США растет. Прошедшие сутки стали самым лучшим торговым днем за последнее время. Баррель Brent восстановился до $64,70. Золото взлетело до $3126 за тройскую унцию. Серебро укрепилось в цене до $31,17 за унцию. Евро/доллар держится возле 1,0981.

Важные новости и отчетности дня:

«Саратовэнерго», «Евротранс» и «Русснефть» проведут заседания советов директоров;

«Вуш Холдинг» проведет ВОСА;

ЛЭСК проведет ГОСА;

«Т-Техно» и «Южный Кузбасс» закроют реестры для участия в ГОСА;

инфляция в США в марте;

международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»