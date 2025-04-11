«Цифра брокер»: Валютные войны на смену торговым

Обзор российского рынка на 11 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы повысились в четверг, хотя и менее выраженными темпами по сравнению с рыночными индикаторами на рынках западных стран в предыдущий день. Индекс МосБиржи вырос на 4,29% до 2764,28 п., индекс РТС – на 5,6% до 1024,29 п. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил 0,9%.

Российский рубль укрепился по отношению к доллару США до 88,13, судя по фьючерсам на американскую валюту на Московской бирже, а официальный курс Банка России был установлен на уровне 85,01 руб. за один доллар по сравнению с 86,09 в среду.

Оптимизму инвесторов способствовали новости об отсрочке введения торговых тарифов США, а укреплению рубля способствовало повышение нефтяных котировок. Цены на нефть Brent показали рост до 63,58 за баррель.

Тем не менее основное внимание инвесторов в четверг привлекала динамика котировок золота, которое подорожало на бирже COMEX до 3164 долларов США за унцию. Рост цен на золото можно связать с проблемами в выборе резервных валют центральными банками на фоне волатильности доллара и американских казначейских облигаций. Взвешенный по объемам торговли индекс доллара США (DXY) ускорил падение, вплотную приблизившись к 100 п. по сравнению с пиком 110 п. в январе этого года, а доходность 10-летних облигаций повысилась до 4,4% с 4,0% на прошлой неделе. Можно сказать, что цели новой американской администрации по снижению нагрузки на бюджет за счет новых торговых тарифов и надежды на снижение доходности казначейских облигаций не были достигнуты. Инвесторы, как говорил знаменитый русский драматург Станиславский, «не поверили».

Новости, ожидания и торговые идеи. Из позитивных новостей для нашего рынка, которые могут оказывать продолжительное положительное влияние на индикаторы фондового рынка, стоит отметить, дипломатические контакты России и США и встречу в Стамбуле в четверг, завершившуюся публичными заявлениями о возобновлении широкого присутствия дипломатов в дипломатических миссиях двух стран и возможного возобновления прямого авиасообщения, что, кроме прочего, может положительно отразится на операционных показателях «Аэрофлота» (AFLT 66,84 руб., -1,36%).

Другой положительной новостью стало объявление финальных дивидендов «Татнефти» (TATN 655,8 руб., +2,76%), инвесторы получат дивидендами по 43,11 руб. и на каждую акцию обыкновенного и привилегированного типов, что предполагает дивидендную доходность соответственно 6,6% и 6,8% по текущим котировкам акций.