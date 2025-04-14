«Цифра брокер»: Затишье после бури

Затишье после бури

Обзор российского рынка на 14 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Прошлая неделя выдалась волатильной для российского фондового рынка. Тем не менее индексы завершили пятницу на недельных максимумах, показав рост на 4,29% и на 5,61% соответственно по индексам МосБиржи и РТС. За неделю оба индекса прибавили 1,72% и 2,05% соответственно. В сегменте ОФЗ настроения немного улучшились, индекс RGBI повысился за неделю на 0,31%.

Доходности ОФЗ снизились за неделю на 1-24 б. п., наиболее сильное снижение наблюдалось на отрезке кривой от пяти до семи лет. Спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций составил 153 б. п. по сравнению со 128 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. Доходность по двухлетним облигациям стабилизировалась в области 17% годовых, практически не изменившись по сравнению с предыдущей пятницей. Опережающее снижение доходности длинных облигаций может указывать на нормализацию кривой доходности, которая может продолжиться на фоне вышедших данных по инфляции.

Росстат в пятницу раскрыл данные по инфляции в марте: темпы роста индекса потребительских цен составили 0,65% по сравнению с предыдущим месяцем. Это по-прежнему достаточно высокие темпы роста цен, тем не менее на сезонно-сглаженной основе наблюдается постепенное замедление инфляционного давления. Инфляция в марте на сезонно-сглаженной основе остается ниже 10% второй месяц подряд, тогда как ее среднее значение за последние три месяца лишь немногим превышает 10%.

На рынке золота сохраняется устойчивый восходящий тренд. Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы, превысив 3200 долларов США за унцию. Всплеск опасений инвесторов перед торговыми тарифами США, с одной стороны, и ослабление доллара США, с другой, подпитывают спрос на золото со стороны широкого круга инвесторов. Таким образом, золото оправдывает свои качества актива-убежища в период повышенной турбулентности на финансовых рынках.

Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе поддержку российским фондовым индексам окажет дальнейшая нормализация на рынке ОФЗ. Кроме того, в пользу восстановления фондовых индексов выступает также такой технический фактор, как рыночной позиционирование. Если в начале прошлой недели позиционирование на рынке фьючерсов было сильно смещено в направлении длинных позиций по индексу МосБиржи, количество длинных позиций в 2,55 раза превышало количество коротких, то к концу недели это соотношение упало до 1,55. Падение индексов в середине недели спровоцировало вытеснение спекулятивных позиций на фоне принудительного закрытия брокерами маржинальных позиций, что сокращает потенциальное давление продавцов в начале текущей недели. При прочих равных индекс МосБиржи может показать восстановление в направлении 2940 п., где проходит сопротивление в виде линии 200-дневного скользящего среднего.