Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил укрепление

В пятницу, 11 апреля, российский рынок акций продолжил укрепление. Индекс МосБиржи вырос на 2,37% до 2829,92 пунктов. Индекс РТС взлетел на 3,61% до 1061,24 пунктов.

Объем торгов расширился до 115 млрд руб.

Инвесторы покупали на ожиданиях улучшения отношений между Россией и США после того, как спецпосланник президента США прилетел в Москву. Сейчас уже известно, что есть надежда на сближение позиций обеих стран. Торги на Мосбирже в выходные прошли ударно, биржевые флагманы дорожали. Сам индекс в сессии выходного дня не рассчитывается, но исходя из котировок тяжеловесных бумаг рублевый бенчмарк мог подрасти примерно на 1%.

Конъюнктура к сегодняшнему дню смешанная. Рынки Азии покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США повышается. Баррель Brent снизился в цене до $64,57. Золото взлетело к $3232 за тройскую унцию. Серебро укрепилось до $31,87 за унцию. Евро/доллар продолжил подъем и оказался у 1,1381.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Аренадата» проведет заседание совета директоров;
  • «Полюс» соберется на ГОСА;
  • «Алроса» проведет заседание наблюдательного совета;
  • ОПЕК опубликует ежемесячный отчет.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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