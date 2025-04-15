«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций слегка понизился

В понедельник, 14 апреля, российский рынок акций слегка понизился.

К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,33% до 2820 пунктов. Индекс РТС понизился на 0,37% до 1057 пунктов.

День стартовал позитивом, однако очень быстро рублевый индикатор ушел в консолидацию, а затем обновил внутрисессионный минимум. Все происходило без избыточных эмоций и очень аккуратно.

В «красной» зоне проторговались акции «Ростелекома» (-5,35%), «Системы» (-3,22%), МКБ (-2,70%), НЛМК (-2,59%), «Норникеля» (-2,51%), ОГК-2 (-2,36%), «М.Видео» (-2,33%), «ФосАгро» (-2,23%), «ИнтерРАО» (-2,18%), ТГК-1 (-2,14%). В плюсе остались бумаги «НоваБев» (+2,59%), ПИКа (+1,86%), «Сегежа» (+1,78%), НМТП (+1,52%), ЛСР (+1,19%), ДВМП (+0,72%), «Полюса» (+0,55%) с опорой на ралли в золоте.

Индекс RGBI увеличился на 0,23% до 108,09 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»