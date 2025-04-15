«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль заметно укрепился

В понедельник, 14 апреля, на межбанковском рынке российский рубль заметно укрепился.

Улучшение может быть связано с равновесием в новостном потоке и стабилизации в нефти. Фундаментальный аспект пока никак не изменился, а рисков сохраняется достаточное количество. Одновременно растет число прогнозов по рынку, которые ждут продолжения укрепления рубля, но в ограниченный период.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 15 апреля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара уменьшился на 123,69 коп., до 82,7671 руб. Курс евро опустился на 205,28 коп., до 94,1635 руб. Китайский юань сократился на 21,97 коп. до 11,2274 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань упал до 11,2045 руб. (-0,40%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»