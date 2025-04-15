«Цифра брокер»: Не хватает импульса

Не хватает импульса

Обзор российского рынка на 15 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в отсутствие важных новостей снизился в понедельник на 0,36 % до 2819,69 п. РТС, наоборот, прибавил 1,13%, повысившись до 1073 п. благодаря укреплению рубля. Индекс государственных облигаций RGBI завершил торги небольшим ростом, повысившись на 0,23% до 108,09 п.

Новости, ожидания и торговые идеи. НОВАТЭК (NVTK 1115,6 руб., -2%) сообщил предварительные производственные итоги за I квартал 2025 года: добыча углеводородов составила 169,1 млн баррелей нефтяного эквивалента, повысившись на 1% по сравнению с предыдущим годом. Объем добычи газа (включая СПГ) вырос на 0,9% по сравнению с прошлым кварталом и на 1,4% в годовом выражении, достигнув 21,4 млрд куб. м. Реализация газа составила 21,5 млрд куб. м, снизившись на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и оставшись практически на уровне прошлого года. Позитивные новости от проекта «Арктик СПГ-2» дают надежду на рост поставок, однако высокая зависимость от цен на нефть марки Brent и сильный рубль добавляют неопределенности в оценке перспектив компании.

Группа ПИК (PIKK 424,1 руб., -3,9%) опубликовала финансовые результаты за 2024 год: выручка выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом и достигла 675 млрд руб. благодаря высокой готовности строительных объектов и продажам прошлых периодов. Однако чистая прибыль снизилась на 45%, до 28,7 млрд руб., в основном из-за переоценки форварда и роста финансовых расходов на фоне высокой ключевой ставки. Себестоимость увеличилась быстрее выручки (на 17% за год), что привело к снижению валовой и операционной рентабельности. EBITDA сократилась на 13%, а ее рентабельность снизилась до 14% (минус 4 п. п.). Доходы от долевого участия также оказались под давлением, в частности, из-за снижения прибыли от ООО «Сигма Холдинг». Без учета переоценки форварда чистая прибыль выросла бы на 9% (до 60,3 млрд руб.). Существенным позитивом стал прогресс в управлении долгом: чистый долг сократился на 48%, а коэффициента «Чистый долг»/EBITDA снизился до 0,8х. Улучшение долговых метрик и высокий уровень продаж создают позитивный настрой на фоне сохраняющегося давления на прибыль.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (MVID 110,35 руб., -4,4%) по итогам 2024 года увеличила GMV на 5% до 567 млрд руб., несмотря на сложные рыночные условия. На фоне высокой ключевой ставки чистый долг вырос на 5,4%, до 71,5 млрд руб., а совокупные обязательства достигли 129,7 млрд руб. Компания запускает обновленную стратегию трансформации: акционеры инвестируют 30 млрд руб. в развитие. Менеджмент делает ставку на маржинальность и операционную эффективность: расширение ассортимента до 200 тыс. SKU, импорт, развитие финтех-услуг и обновление формата магазинов. В 2024 году открыто 100 компактных точек, при этом закрываются убыточные, особенно под брендом «Эльдорадо». Объявлен выпуск облигаций с доходностью 30% — интересный вариант для инвесторов в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. В III квартале 2025 года компания проведет День инвестора, на котором будет раскрыта полная стратегия.