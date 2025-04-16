«Цифра брокер»: Разнонаправленная динамика

Разнонаправленная динамика

Обзор российского рынка на 16 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы показали смешанную динамику. Индекс МосБиржи снизился на 0,50% до 2805,55 п., в то время как индекс РТС продемонстрировал небольшой рост, на 0,06% до 1073,88 п. Индекс гособлигаций RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, опустился на 0,10%.

В центре внимания инвесторов остается геополитика и макроэкономические тенденции. Банк России обнародовал бюллетень «О чем говорят тренды», в котором отмечается, что ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону, наблюдается замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Развитию дезинфляционных процессов способствовали укрепление рубля и охлаждение спроса в некоторых категориях непродовольственных товаров по мере торможения роста потребительского кредитования. Одновременно с этим отмечаются риски в строительной отрасли, связанные с ростом долговой нагрузки застройщиков и сжатием ипотечного кредитования, что может негативно повлиять на устойчивость сектора. Эти опасения находят отражение в динамике акций девелоперов: индекс МосБиржи недвижимости оказался среди аутсайдеров на торгах во вторник. Помимо этого, рост неопределенности перспектив развития мировой экономики создает риски для российского экспорта через динамику цен. В итоге Банк России сохраняет свой сигнал, констатируя необходимость в поддержании жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного периода времени, что может лишить рынок надежд на скорое снижение ключевой ставки и спровоцировать новый виток снижения фондовых индикаторов.

Новости, ожидания и торговые идеи. «ФосАгро» (PHOR 6125 руб., +0,59%) в I квартале текущего года установила рекорд по объему выпуска агрохимической продукции, который превысил 3,11 млн тонн, показав рост на 3,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Производство фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов увеличилось на 5% до 2,37 млн тонн. Ранее в РЖД сообщили о росте экспортных перевозок удобрений на 37,1% по итогам I квартала. Положительные операционные результаты, восстановление цен на удобрения, отмена экспортных пошлин в 2025 году оказывают поддержку ФосАгро, однако крепкий рубль и внушительный долг, который компания планирует погашать, а не рефинансировать в текущем году, негативно повлияют на показатели свободного денежного потока и дивидендный потенциал.

Акционеры «Полюса» (PLZL 1898 руб., +0,01%) утвердили дивиденды в размере 73 руб. на одну акцию, что соответствует доходности около 4% по текущим котировкам, а совет директоров «Аренадата» (DATA 133,36 руб., +0,5%) рекомендовал выплатить дивидендами за 2024 год и I квартал 2025 года 3,43 руб. на одну акцию, что предполагает текущую дивидендную доходность на уровне 2,5%.

Сегодня ожидаются традиционные недельные данные по инфляции, а также данные по индексу цен производителей за март 2025 года. Рынок может оставаться под давлением из-за отсутствия явных признаков скорого разворота в направлении денежно-кредитной политики Банка России.