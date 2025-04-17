«Цифра брокер»: Сдержанный оптимизм

Сдержанный оптимизм

Обзор российского рынка на 17 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду вырос на 2,01% без каких-либо значимых новостей. Индекс государственных облигаций RGBI завершил торги незначительным ростом, повысившись на 0,19% до 108,14 п.

Официальный курс доллара США к рублю на четверг составляет 82,58 руб., что близко к минимальным значениям за год. Банк России выступил против продления указа об обязательной продаже части валютной выручки экспортеров, это может поспособствовать ослаблению российского рубля, если соответствующее решение будет утверждено. Жесткая денежно-кредитная политика начинает отражаться на динамике потребительских цен. Темпы роста индекса потребительских цен в России в период с 8 по 14 апреля 2025 года составили 0,11% по сравнению с 0,16% на предыдущей неделе. Годовая инфляция на 14 апреля осталась на уровне 10,34%. В Банке России отметили, что в отсутствие новых сильных проинфляционных шоков показатель годовой инфляции перейдет к снижению с мая, но, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции на уровне 4%, регулятор будет готов рассмотреть повышение ключевой ставки.

На торгах в среду опережающую динамику показали акции золотодобывающих компаний, поддерживающим фактором выступали котировки цен на золото, которые в среду выросли на 3,53% и в очередной раз переписали исторический максимум, впервые за историю преодолев отметку 3300 долларов США за унцию.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Корпоративный центр ИКС 5» выпустил операционный отчет за I квартал 2025 года. Качественный рост продолжается: выручка увеличилась на 20,7% на фоне роста LFL-продаж на 14,6% и увеличения трафика. Выручка сети «Чижик» выросла на 97,2% по сравнению с 2024 годом, дискаунтер занимает все большую долю в структуре выручки группы, менеджмент прогнозирует, что этот формат магазинов покажет положительную EBITDA по итогам текущего года. Также продолжается экспансия в регионы, был открыт 521 новый магазин (с учетом закрытий). Ожидаем, что в этом году компания сохранит целевые темпы роста в районе 20%. При этом рентабельность снизится ближе к 6%, из-за того, что инфляция затрат растет быстрее, чем инфляция на полке, а рост сети «Чижик» и онлайн-сегмента размывает маржинальность. Весомым драйвером для бумаг остается высокая дивидендная доходность, помимо разового дивиденда в 645 руб. на акцию, ожидаем что по результатам 2025 года, компания заплатит еще порядка 696 руб. (ДД 20,6%).

Менеджмент Ростелекома рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года, правда размер выплаты не сообщается. Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, эта новость не стала неожиданностью для рынка, акции продолжают торговаться вблизи годовых минимумов, пока инвесторы продолжают ждать разворота в динамике цен на алмазы.