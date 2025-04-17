«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вернулся к уверенному росту

В среду, 16 апреля, российский рынок акций вернулся к уверенному росту. Индекс МосБиржи расширился на 2,01% до 2861,83 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,65% до 1091,59 пунктов.

Объем торгов поднялся до 71,7 млрд руб. Достаточно умеренное увеличение, тем более что накануне был минимум с января.

Биржи вели себя логично, так как внешний фон стабилизировался. Вечерним негативом могли стать очередные данные Росстата по инфляции в РФ. Недельный индекс потребительских цен продолжил замедляться: за прошедшую неделю он расширился только на 0,11% при том, что ранее рос на 0,16%. Однако в годовом сопоставлении инфляция все так же увеличивается и теперь оценивается в 10,34%. Банк России накануне упоминал, что может вернуться к вопросу повышения ключевой ставки, потому что для реализации инфляционных целей ему нужно гораздо больше времени.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит неоднородной. Биржи Азии были в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США снижается. Баррель Brent подорожал до $66,47. Золото обновило очередной пик и теперь стоит $3343 за тройскую унцию. Серебро стабильно у $32,62 за унцию. Евро/доллар повысился до 1,1365.

Важные новости и отчетности дня:

«Озон Фармацевтика», «Лукойл», «Бурятзолото» и ТМК проведут заседания советов директоров;

«Система» опубликует результаты за IV квартал 2024 года;

«Новатэк» и «Авангард» проведут ГОСА;

еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США;

международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»