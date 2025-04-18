«Цифра брокер»: Селективная покупка

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Обзор российского рынка на 18 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост в четверг. Индекс МосБиржи вырос на 0,12% до 2865,32 п., индекс РТС – на 0,82% до 1100,51 п., впервые с 13 февраля превысив отметку 1100 пунктов. Индекс гособлигаций RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил 0,69%.

Российский рубль заметно укрепился по отношению к основным валютам, фьючерс на доллар США составил 85,56 руб. (минус 2,41%), евро – 96,46 руб. (минус 2,50%), китайский юань – 11,06 руб. (минус 1,81%). Официальный курс Банка России был установлен на уровне 82,02 руб. за доллар по сравнению с уровнем 82,58 руб. в среду.

Укреплению рубля и росту индекса РТС способствовало повышение нефтяных котировок. Цены на нефть Brent показали рост на 2,84% до 67,64 долларов США за баррель.

В центре внимания остаются геополитические новости и дипломатическая активность. СМИ сообщили о подписании меморандума между Вашингтоном и Киевом о намерении заключить сделку по минералам, при этом отмечалось, что подписание может состояться уже сегодня в ходе онлайн-встречи. Контакты между представителями России и США продолжаются, хотя и характеризуются как сложные; сообщалось о телефонном разговоре главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США, а также о продолжающемся диалоге по поводу возможного нового телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Новости, ожидания и торговые идеи. Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию отчетности АФК «Система» (AFKS 15,41 руб., +3,24%) по МСФО за 2024 год: выручка выросла на 17,8% до 1,23 трлн руб., скорр. OIBDA увеличилась на 18,5% до 330 млрд руб., однако компания зафиксировала чистый убыток в размере 110 млрд руб. Компания также провела ряд корпоративных действий, включая заседания совета директоров.

Сбербанк планирует направить на дивиденды за 2024 год не менее 50% чистой прибыли, вопрос будет рассмотрен наблюдательным советом банка до конца апреля, сообщил Герман Греф.

Результаты НЛМК (NLMK 134,28 руб., +1,88%) за 2024 год по МСФО отражают снижение выручки на 4,9% до 979,6 млрд руб. и чистой прибыли – на 41,8% до 121,85 млрд руб.

Совет директоров ТМК (TRMK 109,2 руб., -0,82%) рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год.

Акционеры Лензолото (LNZL 13180 руб., +5,44%) 20 мая рассмотрят вопрос о распределении прибыли и размере дивидендов за 2024 год.

Советы директоров HeadHunter (HEAD 3151 руб., +0,22%) и Трансконтейнера рассмотрят вопросы по дивидендам 21 и 22 апреля соответственно.