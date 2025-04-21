«Цифра брокер»: Благоприятная сезонность

Благоприятная сезонность

Обзор российского рынка на 21 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Российский рынок завершил прошлую неделю на позитивной ноте. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,26% до 2872,77 п., индекс РТС – на 1,35% до 1115,38 п. По итогам недели оба индекса прибавили соответственно 1,51% и 5,1%. Индекс RGBI снизился в пятницу 0,81%, но по итогам недели удержался на траектории роста, повысившись на 0,14%.

Укрепление рубля на неделе продолжилось, к китайскому юаню российский рубль прибавил 1,48% за неделю. С начала года рубль подорожал по отношению к юаню примерно на 25%. На данном этапе такое аномальное укрепление естественным образом выступает в качестве дефляционного фактора.

Отчасти это подтверждается недельными данными по инфляции, которые отражают относительно более выраженное замедление темпов роста цен на непродовольственные товары по сравнению с другими категориями товаров и услуг. Крепкий рубль, возможно, удерживает от покупок непродовольственных товаров потребителей, которые могут надеяться на некоторое снижение цен на товары данной категории.

Банк России, в свою очередь, на неделе выпустил обзор «Динамика потребительских цен», в котором также отмечаются предварительные признаки замедления инфляции. По оценке регулятора, в марте «с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.) прирост цен составил 7,1%» по сравнению с 7,5% в феврале. Тем не менее годовая инфляция ускорилась до 10,34%, а базовый ИПЦ увеличился до 9,65% в годовом выражении, что может удерживать Банк России от смягчения денежно-кредитной политики на данном этапе.

Предположение о том, что регулятор не станет спешить со смягчением денежно-кредитной политики подтверждается динамикой на рынке ОФЗ. Доходность двухлетних облигаций вернулась в область выше 17% в пятницу, хотя на неделе опускалась до 16,75. Кривая доходности облигаций сместилась вверх за неделю на 3-10 б. п. на отрезке от двух до десяти лет, сильнее всего повысилась доходность десятилетних облигаций. Тем не менее спред доходности почти не изменился, сократившись до 145 б. п. со 151 б. п. в пятницу на предыдущей неделе.

Новости, ожидания и торговые идеи. В начале этой недели на фондовом рынке могут преобладать позитивные настроения. Поддержку индексам оказывают сезонные факторы, в том числе приближение дивидендного сезона. До конца недели можно купить акции «Полюса», «Яндекса» и НОВАТЭКа перед закрытием реестров акционеров этих эмитентов с правом на дивиденды. Кроме того, внимание инвесторов привлекут результаты «Озон Фармацевтика» и «Промомед» за 2024 год. Ключевым событием недели, очевидно, станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу.