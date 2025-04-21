«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос

В пятницу, 18 апреля, российский рынок акций вырос. Индекс МосБиржи укрепился на 0,26% до 2872,77 пунктов. Индекс РТС расширился на 1,35% до 1115,38 пунктов.
Объем торгов поднялся до 81,6 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась разнонаправленной. Азиатские рынки двигались без единой динамики, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вниз. Баррель Brent опустился до $66,78. Золото взлетело к $3383 за тройскую унцию. Серебро поднялось до $32,68 за унцию. Евро/доллар повысился к 1,1504.
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значимых данных в календаре нет.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»
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