«Цифра брокер»: Постепенное восстановление

Постепенное восстановление

Обзор российского рынка на 22 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Настроения инвесторов в понедельник заметно улучшились. Индекс МосБиржи вырос на 1,73% до 2922,46 п., индекс РТС – на 2,2% до 1139,97 п. Индекс гособлигаций полной доходности RGBITR прибавил 0,4%.

Котировки золота обновили рекордные максимумы, впервые за все время превысив 3400 долларов США за унцию. Во вторник утром золото торгуется около 3500 долларов за унцию. Рост цен на драгоценный металл может быть связан с общей неопределенностью на глобальных финансовых рынках и повышенным спросом на защитные активы на фоне комментариев относительно торговой политики США и давлением на Федеральную резервную систему США со стороны президента Дональда Трампа.

Новости, ожидания и торговые идеи. Фондовые индикаторы повысились на фоне заявлений Трампа о надежде на заключение мира между Россией и Украиной на следующей неделе. Тем не менее настроения на рынке остаются смешанными. С одной стороны, продолжаются дипломатические контакты между Россией и США по украинскому вопросу, что дает некоторую надежду на стабилизацию, хотя о прорывах говорить пока рано. С другой стороны, сохраняется напряженность вокруг торговых войн и их потенциального влияния на мировую экономику. Тема Украины в европейских и американских СМИ отошла на второй план на фоне новостей о кончине папы римского Франциска.

Акции золотодобывающих компаний пользовались повышенным спросом. Котировки акций ЮГК (UGLD 0,7275 руб., +0,18%) и «Полюса» (PLZL 1958 руб., +2,13%) показали положительную динамику, поддерживаемые как высокими ценами на золото, так и позитивными ожиданиями инвесторов после публикации сильных финансовых результатов ЮГК по МСФО за 2024 год.

Акции ВТБ (VTBR 85,39 руб., +2,31%) также показали уверенный рост фоне корпоративных новостей о регистрации изменений в решения о выпусках ценных бумаг.

Акционеры НОВАТЭКа (NVTK 1237 руб., +3,69%) одобрили финальные дивиденды за 2024 год в размере 46,65 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 28 апреля.

«Норникель» (GMKN 113,92 руб., +2,06%) раскрыл операционные результаты за I квартал 2025 года, сообщив о снижении производства никеля до 41,6 тыс. тонн, на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом компания подтвердила производственный прогноз на 2025 год.

Акции «МТС Банк» (MBNK 1349,5 руб., -2,77%) оказались под давлением после появления новостей о возможном рассмотрении советом директоров вопроса об увеличении уставного капитала через дополнительную эмиссию акций.

«Т-технологии» (T 3225 руб., +2,52%) сообщили о чистой прибыли в размере 15 млрд руб. по РСБУ за I квартал 2025 года (без учета разовых эффектов), показав устойчивые операционные и финансовые результаты в отчетном периоде.