«Цифра брокер»: Позитивный импульс

Позитивный импульс

Обзор российского рынка на 23 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы во вторник продолжили восстанавливаться. Индекс МосБиржи вырос на 1,10% до 2954,49 п., индекс РТС – на 0,22% до 1142,53 п. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, прибавил 0,23%. Настроения на рынке улучшились, чему могли способствовать как рост цен на нефть, так и новости о возможном продолжении дипломатических контактов между Россией и США, включая сообщения о планируемом визите американского спецпосланника Уиткоффа в Москву на неделе.

Цены на нефть марки Brent показали хороший рост после снижения в понедельник, хотя обстановка на нефтяном рынке остается напряженной вследствие растущих опасений относительно возможной рецессии, вызванной торговыми войнами. На этом фоне Минэкономразвития на 2025-2028 гг. ухудшило свой прогноз по цене нефти Brent с 81,7 доллара США за баррель до 68 долларов за баррель, что предполагает цену Urals на уровне 56 долларов за баррель, на 4 доллара ниже базовой цены бюджетного правила. Соответственно недостающие доходы придется покрывать из Фонда национального благосостояния. Ухудшение конъюнктуры на рынке нефти обусловило снижение оценки по торговому балансу с 123 млрд долларов до 86,8 млрд долларов в 2025 году за счет сокращения экспорта (минус 44 млрд долларов) и небольшого роста импорта. С учетом этих вводных, мы полагаем, что рубль в настоящее время слишком крепкий и ожидаем, что вскоре возобновится движение в направлении 90-95 руб. за один доллар США.

Новости, ожидания и торговые идеи. «Северсталь» (CHMF 1093 руб., +5,04%) опубликовала ожидаемо слабые результаты за I квартал 2025 года. Производство чугуна подросло на 5% по сравнению с 2024 годом, а выплавка стали упала на 2%. Продажи металлопродукции выросли на 7%, но выручка уменьшилась на 5% до 178,7 млрд руб., EBITDA сократилась на 40% до 39,4 млрд руб., чистая прибыль – на 55% до 21,1 млрд руб., свободный денежный поток составил минус 32,7 млрд руб. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал, что является логичным решением в виду текущего положения компании. Мы полагаем, что 2025 год для компании будет сложным ввиду роста производственных издержек в сочетании со слабым спросом на продукцию под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Проводимая компанией инвестиционная программа продолжит оказывать давление на свободный денежный поток, поэтому дивидендный потенциал Северстали в 2025 году также снизится.

Совет директоров ГК «Астра» (ASTR 418,95 руб., +4,46%) одобрил обратный выкуп акций в объеме до 2 млн акций или около 1% уставного капитала компании, что может оказать поддержку котировкам.

Наблюдательный совет Сбербанка (SBER 312,25 руб., +1,34%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Сбербанк – дивидендный аристократ, а также самый стабильный и эффективный представитель банковского сектора России, поэтому сохраняем позитивный взгляд на акции этого лидера отрасли.