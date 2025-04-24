«Цифра брокер»: Просадка привлекает покупателей

Просадка привлекает покупателей

Обзор российского рынка на 24 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. В среду индекс МосБиржи отступил на 0,38%, опустившись до 2943,23 п., индекс РТС снизился на 1,47% до 1125,72 п. на фоне ослабления рубля. Индекс гособлигаций RGBI также показал небольшое снижение, на 0,03%.

На долговом рынке прошли аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПД 26238. Ведомство разместило облигаций на 9,69 млрд руб. при спросе в объеме 29,44 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 15,27% годовых. Высокий спрос может свидетельствовать о сохраняющемся интересе инвесторов к рублевому долгу, несмотря на общую неопределенность.

Российский рубль, на фоне падающих цен на нефть, заметно ослаб по отношению к основным валютам. К китайскому юаню валютный курс повысился на 2,27% до 11,405 руб.

Котировки золота в среду снизились на 2,75% до 3288 долларов за унцию на фоне новостей о возможном смягчении американских пошлин для Китая. Между тем наблюдается сильный приток средств в биржевые фонды ETF, ориентированные на инвестиции в золото, который достиг рекордно высокого уровня за последние семь дней, значительно превысив десятилетние максимумы. В сочетании с продолжающимися покупками центральных банков, этот фактор сильно повлиял на резкий рост котировок золота в последнюю неделю.

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен: инфляция за неделю с 15 по 21 апреля замедлилась до 0,09%, хотя в годовом выражении инфляция все еще остается на высоком уровне 10,34%. На этом фоне ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне и более мягкую риторику Банка России на заседании в пятницу на этой неделе.

Новости, ожидания и торговые идеи. Результаты «Промомед» (PRMD 423,35 руб., +1,01%) за 2024 год по МСФО совпали с нашими ожиданиями. Основной рост финансовых показателей достигнут благодаря успешным продажам в ключевых направлениях и выходу инновационных препаратов в перспективные рынки. Компания выполнила цели, озвученные в рамках IPO в июле 2024 года, показав значительный рост выручки, на 35,4% по сравнению с 2023 годом. Рентабельность по EBITDA превысила прогноз и составила 38%. Долговая нагрузка снизилась, коэффициент «Чистый долг» / скорр. EBITDA составил 2,1 на конец периода. Из-за инвестиционного цикла сильно вырос оборотный капитал, поэтому свободный денежный поток у компании пока отсутствует, что ставит под вопрос возможность выплаты дивидендов. Отдельно стоит отметить амбициозный прогноз компании на этот год, который предполагает темпы роста выручки 75% при маржинальности выше 40%. «Промомед» продолжает активно наращивает портфель препаратов, инвестирует в исследования и разработки, а также продолжает курс на создание инновационных решений в фармацевтике.

Сегодня выйдут результаты еще одной компании сектора – «Озон Фармацевтика» (OZPH 56,48 руб., -0,79%), которую мы также рассматривали в рамках нашей стратегии на 2025 год.