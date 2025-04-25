«Цифра брокер»: В ожидании новостей

В ожидании новостей

Обзор российского рынка на 25 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы в четверг показали смешанную динамику. Индекс МосБиржи незначительно подрос, на 0,04% до 2944,43 п., а индекс РТС снизился на 0,55% до 1119,49 п. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,27%. Российский рубль укрепился по отношению к основным валютам.

Банк России установил курс доллара США на сегодня на уровне 82,85 руб. по сравнению с 82,36 за один доллар в четверг. В сегменте валютных фьючерсов рубль укрепился против доллара на 0,28% до 83,26 руб., к евро – на 0,31% до 94,50 руб. и к китайскому юаню на 0,31% до 11,37 руб.

Некоторую поддержку рынку могло оказать повышение нефтяных котировок. Котировки нефти Brent прибавили 0,27%, показав рост до 66,21 доллара США за баррель.

Новости, ожидания и торговые идеи. Ключевым фактором, определяющим настроения инвесторов, остается ситуация вокруг Украины. Поступающие новости носят противоречивый характер. С одной стороны, заявления Дональда Трампа о возможном «большом прогрессе» в переговорах по Украине в ближайшие дни и его призывы к диалогу между сторонами конфликта могут восприниматься как позитивный сигнал. С другой стороны, сохраняется высокая степень неопределенности. Сообщения о том, что Украина готовится к сценарию прекращения поддержки со стороны США, а также продолжающиеся дискуссии о параметрах потенциального мирного урегулирования, включая требования США о праве Украины иметь собственную армию, подчеркивают сложность переговорного процесса. Дополнительную интригу вносят новости о пересмотре Великобританией и Францией планов по отправке войск на Украину, а также заявления нового французского посла о возможности снятия санкций с РФ при учете европейских озабоченностей в мирном соглашении. На фоне этих геополитических событий российский рынок акций демонстрирует сдержанную динамику. Отдельные сектора, такие как строительный, показали заметный рост на фоне позитивной динамики в акциях ПИК и Самолет. Однако большинство секторов, включая транспортный и финансовый, показали незначительное снижение. В целом, рынок продолжает внимательно отслеживать развитие событий в рамках потенциального разрешения украинского конфликта. Любые сигналы, указывающие на деэскалацию, или, наоборот, на усиление напряженности, могут вызвать значительные движения котировок. В текущих условиях инвесторы предпочитают сохранять осторожность, ожидая большей ясности относительно дальнейшего развития событий.

Кроме того, настроения инвесторов сегодня будут также определяться итогами заседания Банка России. Мы ожидаем, что на сегодняшнем заседании ключевую ставку оставят без изменений. Скорее всего, первое снижение произойдет на заседании в июне, и ставку снизят сразу на 2-3 п.п. Мы пересмотрели свои ожидания по ставке на конец года. Наш прогноз — Банк России снизит ставку до 16% к концу года.