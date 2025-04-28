«Цифра брокер»: Ставка работает

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Обзор российского рынка на 28 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индикаторы завершили прошлую неделю на максимумах за последние три недели. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 2,1% до 3006,14 п., индекс РТС – на 2,34% до 1145,73 п. По итогам недели оба индекса прибавили соответственно 4,64% и 2,72%. Позитивные настроения сохраняются и в сегменте суверенного долга, индекс RGBI повысился за неделю на 1,01%.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России, похоже начинает приносить свои плоды. В заявлении регулятора по итогам заседания в пятницу отмечается постепенное замедление инфляции на фоне некоторого охлаждения спроса, несмотря на сохраняющиеся жесткие условия на рынке труда. На этом фоне Банк России изменил прогнозный диапазон по ключевой ставке на 2025 год до 19,5-21,5% с 19-22% ранее.

Доходность двухлетних облигаций продолжила снижаться, опустившись до 16,87% по сравнению с 17,07% в предыдущую пятницу. В целом реакция рынка облигаций на решение регулятора оказалась достаточно сдержанной. Никаких сюрпризов со стороны Банка России не последовало, а решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в значительной степени было инвесторами учтено в котировках облигаций еще до заседания регулятора.

По итогам недели кривая доходности облигаций сместилась вниз за неделю на 20-25 б. п. на отрезке от двух до десяти лет. Опережающими темпами снизились доходности на дальнем отрезке кривой. Тем не менее спред доходности почти не изменился, сократившись до 145 б. п. со 158 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. На данном этапе сохраняется небольшая инверсия кривой доходности, которая в перспективе может быть нивелирована за счет дальнейшего опережающего снижения доходности облигаций на ближнем отрезке кривой. Это могло бы поддержать позитивную динамику на рынке облигаций и в перспективе предоставило бы импульс для более выраженного повышения фондовых индексов.

Новости, ожидания и торговые идеи. В начале новой недели позитивная динамика на рынке акций, вероятно, сохранится. В среднесрочной перспективе поддержку фондовым индексам оказывает благоприятная сезонность. В период с 2015 года и по настоящее время лет фондовые индексы показывали рост во II квартале в семи случаях из десяти, что может объяснятся в том числе наступлением дивидендного сезона в этом квартале. Тем не менее в краткосрочной перспективе нельзя исключать консолидации. От минимумов апреля индекс МосБиржи восстановился примерно на 16%, и инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в преддверии официальных выходных в мае. Поддержкой для индекса МосБиржи выступает уровень 2943 п., где проходит линия 200-дневного скользящего среднего, которая ранее выступала в качестве сопротивления.