«Цифра брокер»: Дивидендная эйфория

Дивидендная эйфория

Обзор российского рынка на 29 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы показали рост в понедельник, продолжив позитивную динамику предыдущих дней. Индекс МосБиржи прибавил 0,94%, достигнув 3034,3 п., в то время как индекс РТС укрепился на 1,07% до 1157,98 п. Индекс государственных облигаций RGBI продемонстрировал небольшое снижение, отступив на 0,27%.

Российский рубль заметно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара США снизился на 1,25% до 82,27 руб., евро ослаб на 1,38% до 93,57 руб., а китайский юань подешевел на 1,17% до 11,225 руб. Укрепление национальной валюты происходило на фоне снижения нефтяных котировок. Цены на нефть Brent опустились на 1,41% до 65,66 долларов за баррель. В то же время драгоценные металлы пользовались спросом: золото подорожало на 1,21% до 3315,7 долларов за унцию, а серебро выросло на 0,57% до 33,53 долларов.

Новости, ожидания и торговые идеи. Главным событием дня стал взлет акций ВТБ (VTBR 98,55 руб., +12,96%), которые возглавили список лидеров роста. Такой ажиотаж, вероятно, связан с ожиданиями инвесторов относительно дивидендных выплат после заявлений топ-менеджмента. Важно отметить, что, по словам первого зампреда правления банка, выплата дивидендов может стоить банку около 1,1 п.п. достаточности капитала, и для его восполнения не исключается возможность проведения дополнительной эмиссии акций в будущем.

Помимо ВТБ, новости о дивидендах поступили и от других компаний. Совет директоров «ЭсЭфАй» (SFIN 1459 руб., -0,3%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 83,5 руб. на одну акцию. Это соответствует дивидендной доходности около 5,6% по текущим котировкам. Окончательное решение будет принято на годовом общем собрании акционеров 29 мая, дата закрытия реестра для получения дивидендов предварительно назначена на 9 июня.

Также рекомендации по дивидендам предоставил совет директоров лизинговой компании «Европлан» (LEAS 650,2 руб., +0,45%), предложив выплатить дивидендами за 2024 год 29 руб. на одну акцию. Это соответствует дивидендной доходности около 4,4% по текущим котировкам. Собрание акционеров запланировано на 27 мая, а отсечка под дивиденды – на 7 июня 2025 года. С другой стороны, совет директоров «ВсеИнструменты.ру» (VSEH 91,2 руб., -1,41%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Компания представила финансовые результаты по МСФО за 2024 год: по сравнению с 2023 годом выручка выросла на 28,1% до 170,06 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась в 2,6 раза до 1,41 млрд руб.

Акции группы ЛСР (LSRG 869,8 руб., +3,84%) также оказались в лидерах роста, что может быть связано с последним днем торгов перед дивидендной отсечкой и обратным выкупом акций.

В разрезе по секторам опережающую динамику показали финансовый сектор, что неудивительно на фоне резкого роста котировок акций ВТБ, и сектор строительных компаний, на фоне роста котировок акций ЛСР. Под давлением оставались сектора нефтехимии, телекоммуникационный и IT-компаний. В аутсайдерах оказались акции «Ростелекома» (RTKM 59,85 руб., -2,64%), НОВАТЭКа (NVTK 1266,2 руб., -3,68%) и ВК (VKCO 272,9 руб., -3,77%).