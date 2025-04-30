«Цифра брокер»: Отступили от максимумов

Отступили от максимумов

Обзор российского рынка на 30 апреля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индексы показали заметное снижение во вторник. Индекс МосБиржи отступил на 2,53% до 2957,66 п., индекс РТС снизился на 1,35% до 1142,36 п. Давление наблюдалось и в сегменте суверенного долга, где индекс RGBI потерял 0,58%.

Российский рубль немного ослаб по отношению к доллару США, до 82,02 руб. за один доллар. Динамика нефтяных котировок не оказала поддержки: цена на нефть Brent снизилась на 1,89% до 64,42 доллара за баррель, с начала года падение составляет 12,38%. Общая картина на рынке отражает преобладание негативных настроений среди инвесторов .

Новости, ожидания и торговые идеи. В аутсайдерах оказались акции «Магнита» (MGNT 4467 руб., -6,22%) после публикации слабых финансовых результатов по итогам 2024 года. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 19,6% по сравнению с 2023 годом и составила 3 трлн руб., однако EBITDA повысилась всего на 3% до 172 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 24% до 50 млрд руб. Снижение маржинальности и прибыльности связано с ростом чистого долга на 52% до 253 млрд руб. и стоимости его обслуживания, а также с повышенными капитальными затратами, которые в прошлом году возросли на 118,6% до 160,5 млрд руб. Таким образом, Магнит уступает своим конкурентам в лице «ИКС 5» (3357 руб., -1,47%) и «Ленты» (LENT 1484,5 руб., +2,2%), которые демонстрируют более высокие темпы роста и обладают перспективами для роста, как минимум, за счет расширения формата магазинов жестких дискаунтеров, которые отсутствуют у Магнита. Сегодня стало известно о сделке по покупке «Магнитом» контроля в бизнесе «Азбуки вкуса» стоимостью 30-35 млрд руб., по данным РБК. Первоначально это окажет давление на финансовое положение Магнита вследствие роста расходов, однако, впоследствии приобретение может усилить позиции «Магнита» на рынке.

Сильную отчетность за I квартал 2025 года представил Ozon (OZON 3774,5 руб., +0,12%): GMV вырос на 47% до 837,8 млрд руб., выручка - на 65% до 202,9 млрд руб., EBITDA взлетела в три раза до 32,4 млрд руб. (13,1 млрд руб. пришлось на финтех-подразделение), чистый убыток сократился на 40% до 7,9 млрд руб. Эффект масштаба начинает приносить свои плоды во главе с финтех-подразделением. У компании положительный операционный денежный поток в 32,5 млрд руб., что подтверждает устойчивость бизнеса и приближает Ozon к выходу на стабильную прибыль. Однако важно иметь в виду, что компания обременена значительным долгом, что может оказывать давление на будущие результаты. Завершение процесса смены юрисдикции, которое ожидается до конца 2025 года, откроет доступ к бумаге для широкого круга розничных инвесторов и поддержит интерес к акциям компании.

Сегодня ожидается публикация блока макроэкономических данных: традиционные недельные данные по индексу потребительских цен, а также данные по объему розничных продаж и безработице в марте. Замедление темпов роста розничных продаж при снижении степени жесткости на рынке труда могут оказать поддержку фондовому рынку, указывая на охлаждение экономики и приближение к развороту денежно-кредитной политики Банка России в сторону смягчения.