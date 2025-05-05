«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ушел в минус

2 мая российский рынок акций ушел в минус. Индекс МосБиржи упал на 2,80% до 2836,70 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,80% до 1096,56 пунктов.

Объем торгов восстановился до 97,2 млрд руб.

Несмотря на выходной день, активность торгов была достойной. Ее обеспечили геополитическая нестабильность и падение цен на сырье. В результате рублевый индикатор оказался на двухнедельном минимуме. В понедельник биржи будут оценивать последствия подписания сделки по минералам между Украиной и США, а также вероятное усиление давления со стороны антироссийских санкций.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась смешанной. Биржи Азии в основном покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США подрастает. Баррель Brent провалился к $59,19, хотя сейчас реализует отскок. Золото понизилось до $3266 за тройскую унцию. Серебро упало в цене до $32,10 за унцию. Евро/доллар сократился до 1,1343.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»