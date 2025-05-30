«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль дорожал еще быстрее, чем накануне

В четверг, 29 мая, на межбанковском рынке российский рубль дорожал еще быстрее, чем накануне.

Основной позитив — геополитика, тем более что в новостном потоке появились данные о вероятной встрече дипломатов из России и Украины 2 июня в Стамбуле.

Рубль выглядит избыточно укрепившимся, но противовеса у него пока нет.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 30 мая. По сравнению с предыдущим значением курс доллара опустился на 110,67 коп., до 78,4970 руб. Курс евро уменьшился на 138,84 коп., до 88,9481 руб. Китайский юань упал на 15,64 коп. до 10,8940 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 10,8725 руб. (-1,28%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»