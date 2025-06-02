«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль понизился

В пятницу, 30 мая, на межбанковском рынке российский рубль понизился.

На самом деле, рынок просто нивелировал часть его мощной перекупленности. Все ждут, состоится ли в понедельник, 2 июня, встреча дипломатов из России и Украины. Если этот раунд переговоров пройдет успешно, можно будет рассчитывать и на диалог в верхах.

Большим фундаментальным риском для рубля сейчас является сырье. Нефть в рублях упала уже до 4957 руб., этого слишком мало для наполнения бюджета.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 31 мая. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 12,01 коп., до 78,6171 руб. Курс евро расширился на 30,31 коп., до 89,2512 руб. Китайский юань просел на 0,43 коп. до 10,8897 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань подрос до 10,8975 руб. (+0,35%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»