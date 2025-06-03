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Крепкий рубль уронил параллельный импорт в Россию

Как сообщили в Минпромторге РФ, в 1 квартале 2025 года объём параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения владельца бренда) в Россию составил $6,8 млрд. Это значительное снижение, так как в среднем в прошлом году этот показатель составлял не менее $3 млрд в месяц, а в 2022-2023 годах - превышал $4 млрд ежемесячно, подчеркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

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– Отметим, что, главным образом, основной рост объёмов параллельного импорта в Россию в 2023-2024 годах обеспечивали легковые автомобили. Но в текущем году спрос на поставленные по такой схеме иномарки значительно упал, что связано с разными факторами – и ростом цен, и высокой конкуренцией со стороны китайских брендов, многие из которых уже имеют или не так давно открыли заводы в России.

Более того, с начала 2025 года наблюдается сокращение спроса на импорт по параллельной схеме не только автомобилей, но и бытовой электроники и промышленного оборудования. В целом в 1 квартале объём импорта в Россию, по данным ЦБ РФ, сократился на 3% в годовом выражении, что связано прежде всего с резкой девальвацией рубля. На эту тенденцию также повлияли импортозамещение и замещение продукции ушедших из страны иностранных брендов легальным импортом из дружественных стран, прежде всего, Китая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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