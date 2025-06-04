«Альфа-Капитал»: Российский рубль умеренно подорожал

Во вторник, 3 июня, на межбанковском рынке российский рубль умеренно подорожал.

Конъюнктура для рубля никак не изменилась: геополитический фактор сохраняется в прежнем виде, сырьевой тоже.

Рынок рассуждает о том, какое решение примет Банк России в предстоящую пятницу на заседании по ключевой ставке. Базовый сценарий предполагает сохранение ставки неизменной на уровне 21% годовых, одним из важных аргументов пользу этого может стать рост инфляционных ожиданий населения РФ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 4 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара понизился на 27,36 коп., до 78,8549 руб. Курс евро уменьшился на 45,03 коп., до 89,9267 руб. Китайский юань опустился на 3,24 коп. до 10,9128 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 10,9340 руб. (+0,40%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»