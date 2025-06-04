Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рубль умеренно подорожал

Во вторник, 3 июня, на межбанковском рынке российский рубль умеренно подорожал.

Конъюнктура для рубля никак не изменилась: геополитический фактор сохраняется в прежнем виде, сырьевой тоже.

Рынок рассуждает о том, какое решение примет Банк России в предстоящую пятницу на заседании по ключевой ставке. Базовый сценарий предполагает сохранение ставки неизменной на уровне 21% годовых, одним из важных аргументов пользу этого может стать рост инфляционных ожиданий населения РФ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 4 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара понизился на 27,36 коп., до 78,8549 руб. Курс евро уменьшился на 45,03 коп., до 89,9267 руб. Китайский юань опустился на 3,24 коп. до 10,9128 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань укрепился до 10,9340 руб. (+0,40%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Форум «Ключевой элемент»
«Сильный бизнес – сильный регион». Принципы новой этики предпринимательства обсудили на форуме в Иркутске
Кармический менеджмент: как решения лидера формируют судьбу компании
Форум «Ключевой элемент» соберёт в Иркутске ведущих российских экспертов в области бизнеса
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги