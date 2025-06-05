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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался смешанно

В среду, 4 июня, на межбанковском рынке российский рубль двигался смешанно.

В фокусе внимания бирж — предстоящее заседание Банка России. Если ЦБ сочтет, что рост инфляционных ожиданий населения является достаточным аргументом для сохранения ключевой ставки неизменной, он не будет ее трогать и оставит на ступени в 21% годовых. Но могут быть и варианты.

Как бы то ни было, к концу недели волатильность может подрасти.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 5 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 51,14 коп., до 79,1285 руб. Курс евро увеличился на 112,58 коп., до 90,3770 руб. Китайский юань расширился на 5,55 коп. до 10,9452 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань взлетел до 11,0430 руб. (+1,27%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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