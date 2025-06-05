«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сохранил в силе растущий импульс

В среду, 4 июня, российский рынок акций сохранил в силе растущий импульс. Индекс МосБиржи прибавил 0,09% до 2836,64 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,54% до 1138,31 пункта.

Объем торгов вырос до 92,9 млрд руб.

Вечером появилась информация о телефонном разговоре лидеров России и США. Известно, что обсуждались и геополитика, и возможности двустороннего сотрудничества в различных секторах и сферах. Статистика по инфляции России за неделю отразила локальное понижение давления. То же было заметно и в годовом сопоставлении.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась смешанной. Азиатские рынки двигались неравномерно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США символически снижается. Баррель Brent удерживается около $64,76. Золото стабильно возле $3370. Серебро консолидируется около $34,50 за унцию. Евро/доллар вырос к 1,1417.

Важные новости и отчетности дня:

ДЭК проведет ГОСА;

НПО «Наука» и «Алроса» проведут заседания советов директоров;

«Мостотрест», IVA Technologies, «Софтлайн», НЛМК, ВТБ, «Роснефть», «Казаньоргсинтез», «Сбер», «РусГидро», «Башнефть» и ТГК-2 закроют реестры для участия в ГОСА;

акции «Аренадата» последний день торгуются с дивидендами;

«Система» опубликует финансовые данные за I квартал 2025 года;

«Озон Фармацевтика» закроет реестр для получения дивидендов;

число требований на получение пособия по безработице в США за неделю;

международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»