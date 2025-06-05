Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сохранил в силе растущий импульс

В среду, 4 июня, российский рынок акций сохранил в силе растущий импульс. Индекс МосБиржи прибавил 0,09% до 2836,64 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,54% до 1138,31 пункта.

Объем торгов вырос до 92,9 млрд руб.

Вечером появилась информация о телефонном разговоре лидеров России и США. Известно, что обсуждались и геополитика, и возможности двустороннего сотрудничества в различных секторах и сферах. Статистика по инфляции России за неделю отразила локальное понижение давления. То же было заметно и в годовом сопоставлении.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сформировалась смешанной. Азиатские рынки двигались неравномерно, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США символически снижается. Баррель Brent удерживается около $64,76. Золото стабильно возле $3370. Серебро консолидируется около $34,50 за унцию. Евро/доллар вырос к 1,1417.

Важные новости и отчетности дня:

  • ДЭК проведет ГОСА;
  • НПО «Наука» и «Алроса» проведут заседания советов директоров;
  • «Мостотрест», IVA Technologies, «Софтлайн», НЛМК, ВТБ, «Роснефть», «Казаньоргсинтез», «Сбер», «РусГидро», «Башнефть» и ТГК-2 закроют реестры для участия в ГОСА;
  • акции «Аренадата» последний день торгуются с дивидендами;
  • «Система» опубликует финансовые данные за I квартал 2025 года;
  • «Озон Фармацевтика» закроет реестр для получения дивидендов;
  • число требований на получение пособия по безработице в США за неделю;
  • международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Форум «Ключевой элемент»
«Сильный бизнес – сильный регион». Принципы новой этики предпринимательства обсудили на форуме в Иркутске
Кармический менеджмент: как решения лидера формируют судьбу компании
Форум «Ключевой элемент» соберёт в Иркутске ведущих российских экспертов в области бизнеса
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги