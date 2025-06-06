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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль менял направление движения

В четверг, 5 июня, на межбанковском рынке российский рубль менял направление движения.

Первая половина сессии прошла под знаменем укрепления рубля, но во второй части торгов настроения поменялись на противоположные.

Глобально, инвесторы ждут решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Но конкретно для рубля нейтральное решение значения иметь не будет, а слишком сильно стоимость кредитования сейчас все равно не понизят.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 6 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 62,47 коп., до 79,1272 руб. Курс евро увеличился на 135,27 коп., до 90,6635 руб. Китайский юань расширился на 15,23 коп. до 11,0208 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 11,0220 руб. (+0,13%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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