«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль заметно снизился

В пятницу, 6 июня, на межбанковском рынке российский рубль заметно снизился.

ЦБ РФ все-таки понизил ключевую ставку до 20% с 21% ранее. Решение не было однозначным. Основным аргументом в пользу пересмотра ставки на понижение стало сокращение инфляционного давления. Внутренний спрос все так же опережает предложение, но российская экономика возвращается к траектории баланса и роста.

В комментариях регулятор отметил, что дальнейший подход к ставке требует осторожности и не исключает пауз между шагами. ЦБ все так же имеет и вариант с повышением ставки, если того потребуют условия.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 7 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 4,31 коп., до 79,1703 руб. Курс евро сократился на 26,81 коп., до 90,3954 руб. Китайский юань понизился на 0,98 коп. до 11,0110 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань опустился до 10,9140 руб. (+0,13%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»