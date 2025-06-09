Ставки по депозитам в топ-10 банков могут опуститься до 19% годовых, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:

– Банк России в пятницу впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку: с 21% до 20%. Решение дает четкий сигнал о начале цикла смягчения денежно-кредитной политики, что создаёт условия для дальнейшего снижения депозитных ставок в банках.

Однако еще до официального решения ЦБ крупные игроки, такие как Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, начали опережающее снижать «депозиты». В начале июня они уменьшили ставки по коротким и среднесрочным вкладам на 0,3–1 п.п. К третьей декаде мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ‑10 банков снизилась до 19,39% годовых, на 0,13 п.п. ниже, чем в предыдущей декаде, и уже ниже ключевой ставки. Поэтому дальнейшее снижение будет ограничено, так как частично банки уже заложили его в свою денежно-кредитную политику.

Полагаем, что после сегодняшнего решения ЦБ средняя ставка по депозитам в топ-10 банков может опуститься до 19% годовых. Однако ожидания дальнейшего снижения «ключа» приведут к тому, что банки могут еще несколько раз снизить проценты по вкладам по мере приближения заседания Банка России в июле, и опустят их до 18% годовых.