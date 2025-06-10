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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль ограниченно снизился

В понедельник, 9 июня, на межбанковском рынке российский рубль ограниченно снизился.

Решение Банка России понизить ключевую ставку для рубля сейчас не имеет особенного значения, так как стоимость кредитования все равно сохраняется заградительной.

Геополитика может снова напомнить о себе: на 20 июня назначено голосование внутри ЕС по новому пакету санкций против России.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 10 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 1,60 коп., до 79,1543 руб. Курс евро сократился на 2,88 коп., до 90,3666 руб. Китайский юань понизился на 3,26 коп. до 10,9784 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань просел до 10,9595 руб. (-0,43%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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