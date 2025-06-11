«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил дорожать

Банки и крупные инвесторы оставили без внимания санкционную повестку. Примечательно, что пара юань/рубль почти сразу же упала к двухлетнему минимуму.

Крепкий рубль в текущих финансовых и геополитических условиях может быть выгоден в качестве стабильного воплощения денежной системы, но для экспортеров и производителей это не самое удобное, что может быть.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 11 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 55,40 коп., до 78,6003 руб. Курс евро сократился на 57,48 коп., до 89,7918 руб. Китайский юань понизился на 7,27 коп. до 10,9057 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань опустился до 10,8870 руб. (-0,67%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»