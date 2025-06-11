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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций завершил сессию смешанно

Во вторник, 10 июня, российский рынок акций завершил сессию смешанно. Индекс МосБиржи сократился на 0,56% до 2722,37 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,14% до 1091,10 пунктов.

Объем торгов оставался около 63,1 млрд руб.

Активизация Евросоюзом работы по углублению мер 18-го антироссийского пакета санкций ухудшила конъюнктуру. Помимо ограничений для нефтегазового сектора, прорабатываются меры для банковского сегмента. Кроме того, стоит вопрос о понижении «потока» цены на нефть российского происхождения до $45 за баррель против $60 сейчас.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается положительной. Азиатские рынки покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США в плюсе. Баррель Brent сократился до $66,66, что некритично. Золото выросло в цене до $3339. Серебро стабильно рядом с $36,58 за унцию. Евро/доллар вернулся к 1,1418.

Важные новости и отчетности дня:

- «Артген» и «Россети Центр» проведут ГОСА;

 - «Аэрофлот» представит операционные результаты за май 2025 года;

 - «Соллерс» закроет реестр для получения дивидендов;

 - инфляция в США в мае;

 - инфляция в России в мае.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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