«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций завершил сессию смешанно

Во вторник, 10 июня, российский рынок акций завершил сессию смешанно. Индекс МосБиржи сократился на 0,56% до 2722,37 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,14% до 1091,10 пунктов.

Объем торгов оставался около 63,1 млрд руб.

Активизация Евросоюзом работы по углублению мер 18-го антироссийского пакета санкций ухудшила конъюнктуру. Помимо ограничений для нефтегазового сектора, прорабатываются меры для банковского сегмента. Кроме того, стоит вопрос о понижении «потока» цены на нефть российского происхождения до $45 за баррель против $60 сейчас.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается положительной. Азиатские рынки покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США в плюсе. Баррель Brent сократился до $66,66, что некритично. Золото выросло в цене до $3339. Серебро стабильно рядом с $36,58 за унцию. Евро/доллар вернулся к 1,1418.

Важные новости и отчетности дня:

- «Артген» и «Россети Центр» проведут ГОСА;

- «Аэрофлот» представит операционные результаты за май 2025 года;

- «Соллерс» закроет реестр для получения дивидендов;

- инфляция в США в мае;

- инфляция в России в мае.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»