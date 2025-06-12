«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снизился

В среду, 11 июня, на межбанковском рынке российский рубль снизился.

Не появлялось каких-либо новостей или поводов. Вероятно, на внебиржевом уровне банки и крупные инвесторы просто ищут точку равновесия.

На следующей неделе в России начнется новый налоговый период, внутри которого рубль сможет найти опору в виде спроса со стороны компаний-экспортеров.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 12 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 40,25 коп., до 79,0028 руб. Курс евро расширился на 21,50 коп., до 90,0068 руб. Китайский юань вырос на 2,60 коп. до 10,9317 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 10,9750 руб. (+1,53%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»