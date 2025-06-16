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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вырос

В пятницу, 13 июня, российский рынок акций вырос. Индекс МосБиржи поднялся на 0,63% до 2750,32 пунктов. Индекс РТС укрепился на 0,63% до 1096,68 пунктов.

Объем торгов расширился до 74 млрд руб.

Геополитический фон со стороны Ближнего Востока заметно обострился, что вызвало серьезные колебания в ценах на нефть и обновление ожиданий по цене барреля Brent — на рынке заговорили о ценнике в $120 или даже $300 за «бочку». Пока конфликт предельно напряжен, нефть будет оставаться в зоне роста, но только за счет опасений в поставках. 

Конъюнктура к сегодняшнему дню умеренная. Биржи Азии оставались в «зеленом», фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США идет вниз. Баррель Brent падает до $75,00, более чем на 3%, корректируя предыдущую стрессовую перекупленность. Золото взлетело до $3440 как основной защитный актив. Серебро сократилось до $36,27 за унцию. Евро/доллар удерживается у 1,1531.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Газпром» и ТМК проведут заседания советов директоров;
  • международные резервы России за неделю;
  • отчет ОПЕК по рынку нефти.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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