«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль оставался в зоне смешанных колебаний

Во вторник, 17 июня, на межбанковском рынке российский рубль оставался в зоне смешанных колебаний.

С одной стороны, новостной поток по поводу геополитического драйвера стал лучше — в ближайшее время могут определиться сроки возобновления переговорного процесса между РФ и Украиной.

С другой, намеченный процесс еще не означает четкого результата, поэтому банки и крупные инвесторы не рискуют.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 18 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 20,68 коп., до 78,7135 руб. Курс евро сократился на 18,90 коп., до 90,7548 руб. Китайский юань вырос на 2,31 коп. до 10,9310 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 10,9080 руб. (+0,17%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»