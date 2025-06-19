Комментарии

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль колебался

В среду, 18 июня, на межбанковском рынке российский рубль колебался.

Фактор налогового периода поддерживает рубль, но всплесков активности пока не заметно. Эмоциональные перепады в секторе нефти вряд ли отразятся на траектории рубля — как минимум, для этого нужно время.

Геополитический фактор межбанковский сектор тоже оставил без внимания.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 19 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 0,39 коп., до 78,7174 руб. Курс евро сократился на 44,55 коп., до 90,3093 руб. Китайский юань понизился на 4,82 коп. до 10,8728 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань снизился до 10,8765 руб. (-0,12%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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