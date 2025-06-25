«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вновь понизился

Во вторник, 24 июня, российский рынок акций вновь понизился. Индекс МосБиржи сократился на 0,53% до 2744,95 пунктов. Индекс РТС опустился на 0,66% до 1103,11 пунктов.

Объем торгов оставался около 58 млрд руб.

Сессия оказалась смешанной в плане настроений. Ослабление рубля и спад в нефти тянули вниз основную часть ценных бумаг. Позже появился условно благоприятный геополитический драйвер, когда президент США отметил необходимость скорого соглашения между Россией и Украиной. Очень похоже на то, что инвесторы ищут стойкий драйвер.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась благоприятной. Биржи Азии покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает рост. Баррель Brent опустился к $68,04 и слегка прибавляет. Золото стабильно у $3331. Серебро консолидируется около $35,93 за унцию. Евро/доллар подрос до 1,1623.

Важные новости и отчетности дня:

«ЦИАН», «ЭЛ5-Энерго», «Ламбумиз», ОВК, ДЗРД, «Газпромнефть» и АПРИ проведут ГОСА;

продажи новых домов в США в мае.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»