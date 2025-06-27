«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль снизился

В четверг, 26 июня, на межбанковском рынке российский рубль снизился.

В информационном поле не произошло ничего, что могло бы двинуть курсы в ту или иную сторону, поэтому можно говорить, что это обычные рыночные колебания.

Геополитический фактор на паузе, но не исключены новости со стороны ЕС. 18-й пакет санкций ожидаем, но рынок может среагировать на сам факт согласования.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 27 июня. По сравнению с предыдущим значением курс доллара укрепился на 1,58 коп., до 78,2117 руб. Курс евро поднялся на 60,02 коп., до 91,6601 руб. Китайский юань вырос на 2,74 коп. до 10,9343 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань расширился до 10,9335 руб. (+0,39%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»