Рынок стали ушел в глубокий кризис до 2026 года

Мировой рынок стали переживает глубокий структурный кризис, связанный с перепроизводством, падением цен и избыточными мощностями. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2025 году глобальный профицит сталелитейных мощностей превысил 560 млн тонн, а с учетом анонсированных проектов может достичь 721 млн тонн к 2027 году, подчёркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:.

– Наибольшее давление оказывает Китай, который сохраняет объемы производства на уровне 1 млрд тонн в год, что более половины мировой выплавки. При этом внутренний спрос стагнирует, а избыточный объем активно направляется на экспорт, подрывая ценовую устойчивость в других странах.

Цены на сталь достигли пятилетних минимумов. Так, стоимость горячекатаного проката в Азии опустилась до $500–520 за тонну, в первую очередь под давлением китайского демпинга. Попытки локальных производителей защититься торговыми барьерами пока не приносят значимого результата. Вместе с тем технический анализ указывает на вероятную стабилизацию, так как фьючерсные контракты сигнализируют о возможном развороте, особенно в случае снижения объемов экспорта из КНР и запуска инфраструктурных программ в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Поддержку рынку оказывают отдельные сектора, включая производство «зеленой» энергии, транспортную инфраструктуру и трубы большого диаметра. Локальный спрос в Индии, Бразилии, Вьетнаме демонстрирует умеренную устойчивость. В то же время в развитых экономиках спрос остается слабым, но сохраняется за счет модернизации ЖКХ и частичной замены импорта.

Согласно прогнозам World Steel Association, восстановление глобального спроса и постепенный рост цен ожидаются к концу 2025 — началу 2026 года. Это будет связано с завершением фазы дешевого демпинга, ускорением инфраструктурных инвестиций и переходом к производству “зеленой стали”. На этом фоне мы считаем, что в ближайшие 12–18 месяцев справедливая цена может вернуться в диапазон $600–650 за тонну, что даст рынку необходимую стабильность и оживит инвестиционную активность в отрасли.