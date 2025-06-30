Комментарии

Туризм 2025, последние новости
S7 фиксирует рост пассажиропотока в Иркутске на 9%
Количество ресторанов в Иркутской области растет, несмотря на снижение их числа по стране
Гостевые дома в России приравняют к отелям «без звезд»
Все материалы сюжета

Рынок стали ушел в глубокий кризис до 2026 года

Мировой рынок стали переживает глубокий структурный кризис, связанный с перепроизводством, падением цен и избыточными мощностями. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2025 году глобальный профицит сталелитейных мощностей превысил 560 млн тонн, а с учетом анонсированных проектов может достичь 721 млн тонн к 2027 году, подчёркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global:.

– Наибольшее давление оказывает Китай, который сохраняет объемы производства на уровне 1 млрд тонн в год, что более половины мировой выплавки. При этом внутренний спрос стагнирует, а избыточный объем активно направляется на экспорт, подрывая ценовую устойчивость в других странах.

Цены на сталь достигли пятилетних минимумов. Так, стоимость горячекатаного проката в Азии опустилась до $500–520 за тонну, в первую очередь под давлением китайского демпинга. Попытки локальных производителей защититься торговыми барьерами пока не приносят значимого результата. Вместе с тем технический анализ указывает на вероятную стабилизацию, так как фьючерсные контракты сигнализируют о возможном развороте, особенно в случае снижения объемов экспорта из КНР и запуска инфраструктурных программ в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Поддержку рынку оказывают отдельные сектора, включая производство «зеленой» энергии, транспортную инфраструктуру и трубы большого диаметра. Локальный спрос в Индии, Бразилии, Вьетнаме демонстрирует умеренную устойчивость. В то же время в развитых экономиках спрос остается слабым, но сохраняется за счет модернизации ЖКХ и частичной замены импорта.

Согласно прогнозам World Steel Association, восстановление глобального спроса и постепенный рост цен ожидаются к концу 2025 — началу 2026 года. Это будет связано с завершением фазы дешевого демпинга, ускорением инфраструктурных инвестиций и переходом к производству “зеленой стали”. На этом фоне мы считаем, что в ближайшие 12–18 месяцев справедливая цена может вернуться в диапазон $600–650 за тонну, что даст рынку необходимую стабильность и оживит инвестиционную активность в отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Сытый бабр 2025
Губернатор Кобзев: гастротуризм — новый двигатель экономики Приангарья
Самый большой в России торт приготовили на фестивале в Иркутске
«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги