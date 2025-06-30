Очередное решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти обрушит котировки

«Восьмёрка» стран-участниц ОПЕК+ 6 июля обсудит дальнейшее увеличение добычи нефти, сообщил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. На предыдущей встрече 31 мая было принято решение повысить ее на 411 тыс. баррелей в день, также, как в апреле и мае.

Вполне возможно, что 6 июля будет решено увеличивать в августе добычу нефти на такую же величину, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

– На наш взгляд, это может негативно отразиться на котировках. По крайней мере, с началом увеличения добычи нефти «восьмёркой», то есть с апреля текущего года, цена Brent упала на 10%, и краткосрочные попытки вновь превысить уровень в $70 за баррель были связаны, скорее, с геополитической неопределённостью, а не с ростом спроса на топливо.

Несмотря на то, что падение цен на нефть сокращает доходы и прибыли экспортёров и, соответственно, нефтегазовые доходы бюджета, увеличение добычи для России могло бы быть выгодно экспортёрам, так как добывающая промышленность ещё с 2024 года месяц от месяца падает, преимущественно, по причине добровольного сокращения производства нефти.

Ранее Александр Новак заявлял, что ОПЕК+ «готов действовать» и сокращать нефтедобычу вместо планируемого увеличения, но в случае, если бы цены на нефть обрушились ниже $60 за баррель, чего не происходит, даже несмотря на возможное смягчение санкций против иранской нефти со стороны США. Ожидаем цену Brent на следующей неделе в коридоре $64-68 за баррель.