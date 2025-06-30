Газпром сделал правильную ставку на экспорт газа в Китай

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что потребление природного газа в мире с начала 2025 года увеличилось на 20 млрд кубометров, а к 2050 году вырастет на треть. Рост председатель правления Газпрома связывает с высоким спросом во многих странах мира на чистую и эффективную энергию, которая может генерироваться, в том числе, за счёт использования природного газа как топлива для тепловых электростанций.

Кроме того, бурное развитие центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта наверняка потребует значительного увеличения объёмов выработки электроэнергии, чего в ближайшее время за счёт только одних возобновляемых источников энергии сделать нереально, отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

– Ещё одной причиной высокого спроса на газ в мире является недостаточная надёжность и стабильность электростанций, работающих на возобновляемых источников энергии. Примером могут служить перебои в работе ветровых электростанций в западной Европе холодной зимой, как это произошло в феврале 2021 года в большинстве стран северной Европы и в феврале 2023 года в Германии.

На наш взгляд, прогноз, озвученный главой Газпрома несмотря на то, что рассчитан на очень длительный временной интервал, обоснован вполне реальными причинами и событиями недавних прошедших лет и сегодняшней реальностью. В мае и начале июня текущего года спрос на СПГ немного снизился в годовом выражении, но это связано, скорее, с геополитической нестабильностью, в том числе, с недавно прошедшим ближневосточным конфликтом, который на некоторое время повлиял на судоходство в Ормузском проливе, и, соответственно, на поставки СПГ.

В этом контексте поставки трубопроводного газа за рубеж выглядят более надёжными, и это значит, что Газпром сделал правильную ставку на перенаправление потоков экспорта газа из Европы в Китай и страны ближнего зарубежья, где можно ожидать долгосрочного роста потребления газа, по нашим оценкам, на 3,5-5% в год в ближайшее десятилетие.