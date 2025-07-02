Дивиденды Аэрофлота дают позитивный сигнал инвесторам

Акционеры Аэрофлота, крупнейшего российского авиаперевозчика, утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 5,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на дивиденды будет направлено почти 21 млрд руб., что соответствует 95% чистой прибыли компании по РСБУ (почти 22 млрд рублей). Реестр акционеров для получения выплат закрывается 18 июля, а сами дивиденды должны поступить до 21 августа.

Исходя из текущей рыночной цены акций Аэрофлота на уровне 65,25 руб. за бумагу, дивидендная доходность составляет примерно 8,1% годовых. Это весьма привлекательный уровень на фоне высокой ключевой ставки и продолжающегося спроса инвесторов на бумаги с понятным денежным потоком.

– Это первая дивидендная выплата компании с 2019 года, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, – С тех пор авиарынок столкнулся с серьёзными потрясениями, начиная с пандемии COVID-19 и резкого роста издержек и заканчивая санкциями и ограниченным доступом к международному лизингу и авиационным запчастям. Однако Аэрофлот сумел стабилизировать бизнес, значительно повысить выручку и рентабельность, что и позволило возобновить выплаты. Обновлённая в марте 2025 года дивидендная политика ориентируется на выплату 50% от скорректированной прибыли по МСФО. По итогам 2024 года этот показатель составил 64,2 млрд руб., однако из-за ограничений российского законодательства выплаты производятся исходя из прибыли по РСБУ.

Возврат к дивидендным выплатам является положительным сигналом для рынка и инвесторов. Он может повысить интерес к акциям Аэрофлота, особенно с учётом сохраняющейся высокой доходности и перспектив восстановления пассажиропотока. Если по итогам 2025 года компания сохранит прибыльность и положительную динамику свободного денежного потока, то дивиденды, вероятно, будут сохранены, а возможно — даже увеличены.

Наша целевая цена по акциям компании - 83 руб. на горизонте 6-12 месяцев.