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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль остался в зоне смешанных движений

В среду, 2 июля, на межбанковском рынке российский рубль остался в зоне смешанных движений.

Внутренний и внешний фон для российской валюты сформировался нейтральным.

Силу рубля продолжает обеспечивать избыточное предложение иностранной валюты при осторожном спросе.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 3 июля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара поднялся на 23,59 коп., до 78,6540 руб. Курс евро сократился на 6,66 коп., до 92,6774 руб. Китайский юань вырос на 0,81 коп. до 10,9465 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 10,8965 руб. (-0,26%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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